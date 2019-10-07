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В Днепре в жилом доме вспыхнул масштабный пожар: появились фото и видео

7 октября, 10:35

Пламя охватило 100 «квадратов» здания

В Шевченковском районе Днепра в жилом доме произошел большой пожар. Об этом сообщили в пресс-службе местной ГСЧС.

Огонь охватил одноэтажный дом № 25 на улице Михаила Вербицкого. Пламя уничтожило крышу и перекрытие здания, также сгорели бытовая техника и домашние вещи. Общая площадь пожара составила 100 квадратных метров.

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Тушением огня занимались 15 человек личного состава и четыре единицы техники. В пожаре никто не пострадал.

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Ранее мы сообщали, что в 2019 году в Украине заметно выросло число пожаров. В частности, статистика подтверждает, что пожаров в сельской местности стало больше на треть. На дачных интернет-форумах многие сельчане жалуются на соседей, которые сжигают на своих участках сухостой. Например, на частной ферме в Одесской области полыхали 700 тонн сена.

Кроме того, часто причиной пожаров оказываются неисправности проводки. Такие трагедии чаще случаются в городах и приводят к смертям. Последний громкий случай произошел тоже в Одессе. Там сгорел отель "Токио Стар", в результате чего погибли девять человек, еще 10 пострадали.

Подробнее о ситуации с пожарной безопасностью читайте на сайте "Сегодня":Огонь атакует Украину: в стране выросло число поджогов.

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