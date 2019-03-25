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В Днепре водитель иномарки сбил женщину и пытался сбежать

Сегодня, 18:21

Прохожие задержали виновника ДТП, вызвали "скорую" и полицию

В Днепре водитель сбил девушку и попытался сбежать
В Днепре водитель сбил девушку и попытался сбежать. Фото: Информатор
В Днепре водитель иномарки сбил женщину и пытался сбежать //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/8fd/88c/5c98fd88c4236.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/8fd/88c/5c98fd88c4236.jpg Днепр Прохожие задержали виновника ДТП, вызвали "скорую" и полицию

В Днепре 25 марта на проспекте Богдана Хмельницкого легковушка сбила женщину, которая шла по пешеходному переходу. После ДТП водитель попытался скрыться, но был задержан очевидцами происшествия. Об этом корреспонденту "Сегодня" сообщили в пресс-службе патрульной полиции области.

По данным копов, инцидент произошел около 14:00, а информацию о ДТП в полицию передал свидетель аварии. По словам очевидца, водитель Mazda совершил наезд на человека, после чего попытался скрыться, но местные жители преградили ему дорогу своими машинами.

"Патрульные полицейские оперативно прибыли на указанный адрес и обнаружили женщину-пострадавшую. Ее направили в карету скорой медицинской помощи. На место вызвали следователя по ДТП", – рассказали в патрульной полиции.

На данный момент неизвестно, какие травмы получила женщина и в каком состоянии она находится. Медики доставили ее в городскую больницу №16.

Между тем, издание "Информатор" опубликовало видео, сделанное на месте происшествия. 

Напомним, ранее мы писали о том, что за 2018 год по сравнению с 2017-м на дорогах Украины снизилось количество ДТП, а также было зафиксировано уменьшение числа погибших и пострадавших в авариях.

Кроме того, за последние три года в авариях погибли более 15 тысяч человек. Премьер-министр Владимир Гройсман назвал такую ситуацию катастрофической и подчеркнул, что трагические случаи чаще стали происходить на недавно отремонтированных трассах.

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Тег ДТП, пешеход, Днепр

Вы сейчас просматриваете новость " В Днепре водитель иномарки сбил женщину и пытался сбежать". Другие Новости Днепра смотрите в блоке "Последние новости"

АВТОР:

Журавель Максим

Источник:

Сегодня

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