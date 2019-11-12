В Днепре водитель прокатил полицейского на капоте

Мужчине теперь грозит до пяти лет за решеткой

Фото: ГУНП в Днепропетровской области

В Днепре полицейский пострадал при исполнении – его на капоте прокатил водитель микроавтобуса.

В пресс-службе местной полиции рассказали, что инцидент произошел около 11:00 11 ноября. Патрульные заметили автомобиль, который не пропустил человека на пешеходном переходе. Один из полицейских подошел к нарушителю и сделал ему замечание. Но внезапно водитель сбил копа и еще около 30 метров провез его на капоте. Полицейский отделался ушибами обеих ног.

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Водителя уже задержали. Теперь ему грозит до пяти лет тюрьмы.

Напомним, не так давно в Днепропетровской области взорвали автомобиль полицейского. Инцидент случился утром 30 августа в Первомайске – начальник местного отделения полиции сел за руль собственного авто, а через 30 секунд прогремел взрыв.

Также сообщалось, что в Одессе стражи порядка задержали мужчину, который нанес полицейскому ножевое ранение. Раненого офицера полиции госпитализировали, а его коллеги на протяжении часа сумели установить личности участников происшествия.

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