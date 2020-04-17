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В Днепре водитель ВАЗа сбил человека, затащил его в машину и сбежал (видео)

17 апреля, 16:46

Екатерина Степаненко

Водителя уже задержали, а вот пострадавшего до сих пор разыскивают

Сбил пешехода, затащил его в машину и уехал. В Днепре виновник ДТП скрылся с места аварии, прихватив с собой пострадавшего. Все происходило прямо в центре города. На записи авторегистратора видно, как ВАЗ сносит человека на переходе. Полиции о происшествии сообщили очевидцы.

Похожее по описанию авто патрульные заметили в нескольких километрах, недалеко от набережной. Как только приказали остановиться – водитель нажал на газ. Нарушителя моментально догнали, впрочем, сбитого мужчины в салоне уже не было. Шофер рассказал, что подвез того домой. Однако адреса назвать не смог. Собственно, как и объяснить, зачем бежал от копов. Водителя ВАЗа забрали в райотдел. Пострадавшего же до сих пор ищут. В частности проверяют, не обращался ли он в больницы.

Стоит отметить, что с мест аварий похищают не только пострадавших, но и даже поврежденные авто. Так ранее новости "Сегодня" писали о том, как в Луганской области два копа украли машину с места ДТП. Дело расследовали следователи ГБР, которые уже разоблачили похитителей и объявили им подозрение.

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ДТП Днепр ВАЗ скрылся

Источник: Сегодня

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