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В Луганской области два копа украли машину с места ДТП (фото)

17 апреля, 15:29

Руслан Ровик

Дело расследовали следователи ГБР, которые уже объявили подозрение полицейским

В Луганской области разоблачили двоих полицейских, которые похитили с места дорожно-транспортного происшествия частный автомобиль.

Об этом говорится в сообщении Государственного бюро расследований.

"Житель города Кременная на своем автомобиле врезался в газовую опору и, почувствовав себя плохо, оставил авто на месте ДТП, о чем стало известно полицейским. В тот же вечер они решили завладеть машиной", – говорится в сообщении.

По данным ведомства, злоумышленники обратились за помощью к своему знакомому, у которого был автокран. С его помощью они похитили автомобиль.

Следователи ГБР уже сообщили о подозрении обоим подозреваемым – начальникам секторов местного отдела полиции. Им инкриминируют "незаконное завладение транспортным средством по предварительному сговору группой лиц".

Им грозит лишение свободы на срок от до восьми лет с конфискацией имущества.

Напомним, ранее в Житомирской области машина скорой попала в смертельное ДТП. В Коростене на перекрестке столкнулись медицинская Toyota и ВАЗ-21104.

Кроме того, недавно в Днепре нарушители на Audi во время погони влетели в пешеходов. В ДТП один из пешеходов погиб на месте, также мужчина и ребенок получили тяжелые травмы.

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ДТП Луганская область полицейские ГБР

Источник: Сегодня

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