В Днепре врачи третьи сутки борются за жизнь раненого бойца

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В Днепре врачи больницы имени Мечникова третьи сутки борются за жизнь раненого бойца, доставленного в госпиталь вертолетом с Донбасса.

Владимиру – 24 года, вражеский снайпер попал ему в голову, пуля прошла навылет. В ночь на 13 сентября его оперировали четыре часа, и к утру он пришел в сознание, однако остается в сверхтяжелом состоянии и дышать самостоятельно пока не может.

"Пуля зашла под левый глаз и вышла через заднюю височную область. Врачи-нейрохирурги убрали обломки черепа, которые залетели глубоко в мозг, удалили часть пораженного мозга. Все для того, чтобы боец выжил", – объяснил Сергей Рыженко, главный врач больницы.

В свою очередь, жена раненого воина рассказала, что он служит уже шестой год и дважды был на контракте.

"Думали, его здоровым уже домой, и тут вот получилось, в конце контракта. Не знаем, выживет или нет. Врачи говорят: ребята, держитесь, 50 на 50", – добавила супруга бойца.

Напомним, 11 сентября в ночном бою под Волновахой погибли два морских пехотинца из 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ – Николай Обуховский и Александр Линчевский. Противник плотным огнем из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов прикрывал работу своего снайпера, в результате наши воины получили несовместимые с жизнью ранения.

Днем ранее, 10 сентября, в зоне военных действий под Авдеевкой на Донбассе погиб 21-летний боец ВСУ Юрий Бурдейный из Черкасской области.

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