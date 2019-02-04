В Днепре вспыхнул пожар в кафе: пострадали две женщины
Пострадавших с ожогами госпитализировали в больницу
В Днепре в кафе произошел пожар. Ожоги получили владелица заведения и его посетительница, сообщили в пресс-службе местной ГСЧС.
О пожаре спасателям стало известно 3 февраля в 18:58. Как выяснилось, вспыхнуло кафе, расположенное на первом этаже трехэтажного жилого дома на Соборной площади в Соборном районе города. Пламя успело повредить деревянное кресло и стул на площади 2 "квадратов". В 19:17 прибывшим на место спасателям удалось локализировать пожар, а в 19:20 его ликвидировали.
В результате пожара получили ожоги владелица кафе, 1978 года рождения, и посетительница заведения, 1985 года рождения. Пострадавших медики госпитализировали в ожоговое отделение городской клинической больницы.
"Причина пожара устанавливается правоохранительными органами", – отметили в ГСЧС.
Ранее мы писали, что с начала 2019 года в Украине в результате пожаров погибли более 230 человек, еще 11 пострадали. Отметим, что в последнее время количество пожаров существенно увеличивается. Основными причинами возникновения возгораний спасатели называют небрежность граждан и пренебрежение элементарными правилами пожарной безопасности.
Кроме того, не так давно в ГСЧС сообщили о печальном "антирекорде" – за одни сутки, 7 января, в пожарах погибли 17 человек.
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