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В Днепре вспыхнул пожар в кафе: пострадали две женщины

Сегодня, 08:24

Пострадавших с ожогами госпитализировали в больницу

Фото: скриншот
Фото: скриншот.
В Днепре вспыхнул пожар в кафе: пострадали две женщины //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/7da/4ce/5c57da4ce466f.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/7da/4ce/5c57da4ce466f.png Днепр Пострадавших с ожогами госпитализировали в больницу

В Днепре в кафе произошел пожар. Ожоги получили владелица заведения и его посетительница, сообщили в пресс-службе местной ГСЧС.

О пожаре спасателям стало известно 3 февраля в 18:58. Как выяснилось, вспыхнуло кафе, расположенное на первом этаже трехэтажного жилого дома на Соборной площади в Соборном районе города. Пламя успело повредить деревянное кресло и стул на площади 2 "квадратов". В 19:17 прибывшим на место спасателям удалось локализировать пожар, а в 19:20 его ликвидировали.

В результате пожара получили ожоги владелица кафе, 1978 года рождения, и посетительница заведения, 1985 года рождения. Пострадавших медики госпитализировали в ожоговое отделение городской клинической больницы.

"Причина пожара устанавливается правоохранительными органами", – отметили в ГСЧС.

Ранее мы писали, что с начала 2019 года в Украине в результате пожаров погибли более 230 человек, еще 11 пострадали. Отметим, что в последнее время количество пожаров существенно увеличиваетсяОсновными причинами возникновения возгораний спасатели называют небрежность граждан и пренебрежение элементарными правилами пожарной безопасности.

Кроме того, не так давно в ГСЧС сообщили о печальном "антирекорде" – за одни сутки, 7 января, в пожарах погибли 17 человек.

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Тег пожар, Днепр, женщины, кафе, ожоги, пострадавшие, ГСЧС

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