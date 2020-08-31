В Днепре вспыхнула фура: столб черного дыма видели из разных районов (фото, видео)

После пожара от грузовика осталась лишь гора пепла

В Днепре на улице Гаванской, недалеко от Приднепровской теплоэлектростанции, загорелась фура. Столб густого черного дыма, по словам очевидцев, видели из разных районов города.

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Как сообщает Telegram-канал h_Dnepr, инцидент произошел рядом с Южным мостом. Информации о погибших и пострадавших в результате этого происшествия не поступало.

На месте пожара работала бригада бойцов Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, которые боролись с распространением огня.

Тем временем, появилось несколько видео, которые сняли случайные свидетели происшествия из своих автомобилей, проезжая мимо пожара. После того, как огонь погасили, появились кадры с тем, что осталось от сгоревшего грузовика.

Видео: H_Dnepr

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Видео: H_Dnepr

Видео: H_Dnepr

Видео: H_Dnepr

Напомним, недавно под Харьковом вспыхнул пожар на заводе по производству резиновых изделий. К моменту прибытия спасателей огонь охватил около тысячи квадратных метров.

Видео: Telegram-канал/Харьков тут

Также мы сообщали, что в Харьковской области вспыхнул масштабный пожар в супермаркете. По словам очевидцев, огонь перекинулся на соседнее здание.

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