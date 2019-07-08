В Днепре взорвали банкомат
Преступники унесли кассеты с деньгами
В Днепре сегодня около 03:55 прогремел взрыв в магазине автозапчастей, расположенном на улице Андрея Сахарова, 78а,
Как сообщает Информатор, внутри магазина находился банкомат ПриватБанка, на который и был направлен взрыв.
На вызов сигнализации отреагировали сотрудники охранной фирмы "Гуард", которые затем вызвали полицию.
Полицейские осмотрели помещение и обнаружили, что из банкомата пропали кассеты, в которых хранятся деньги. На асфальте возле здания удалось заметить следы от колес автомобиля.
На месте работают правоохранители. Детали выясняются.
Как сообщалось,в мае в Днепре преступники взорвали банкомат, но не смогли унести из него деньги.
Также в пригороде Днепра ночью взорвали банкомат, расположенный в одном из круглосуточных магазинов поселка Подгородное. Здесь злоумышленникам удалось похитить кассеты, в которых хранились деньги.
В Харьковской области в ночь на 10 мая неизвестные подорвали банкомат в поселке Слобожанское Змиевского района.
Подобный инцидент произошел и в Бугске Львовской области. Там неизвестные подорвали банкомат, расположенный в здании центральной районной больницы.
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