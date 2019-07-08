Сделать стартовой
25,71
28,95
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Днепра

В Днепре взорвали банкомат

8 июля, 10:22

Преступники унесли кассеты с деньгами

Фото: Информатор
Фото: Информатор.

В Днепре сегодня около 03:55 прогремел взрыв в магазине автозапчастей, расположенном на улице Андрея Сахарова, 78а,

Как сообщает Информатор, внутри магазина находился банкомат ПриватБанка, на который и был направлен взрыв.

На вызов сигнализации отреагировали сотрудники охранной фирмы "Гуард", которые затем вызвали полицию.

Полицейские осмотрели помещение и обнаружили, что из банкомата пропали кассеты, в которых хранятся деньги. На асфальте возле здания удалось заметить следы от колес автомобиля.

На месте работают правоохранители. Детали выясняются.

Как сообщалось,в мае в Днепре преступники взорвали банкомат, но не смогли унести из него деньги.

Также в пригороде Днепра ночью взорвали банкомат, расположенный в одном из круглосуточных магазинов поселка Подгородное. Здесь злоумышленникам удалось похитить кассеты, в которых хранились деньги.

В Харьковской области в ночь на 10 мая неизвестные подорвали банкомат в поселке Слобожанское Змиевского района. 

Подобный инцидент произошел и в Бугске Львовской области. Там неизвестные подорвали банкомат, расположенный в здании центральной районной больницы.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег взрыв, Днепр, ПриватБанк, банкомат

Вы сейчас просматриваете новость " В Днепре взорвали банкомат". Другие Новости Днепра смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Взрыв в Ровенской области: мужчине граната оторвала руку, а сын получил контузию

5 июля, 15:35

В гаражном помещении потерпевшего нашли деформированные остатки боеприпаса к РПГ-7

ПриватБанк дает 500 000 гривен супергероям

4 июля, 14:25

Традиционный летний квест для детей объявил ПриватБанк – с 17 июля до конца августа владельцы детских банковских карточек ЮниораMastercard могут выиграть полмиллиона гривен

Взрыв на детской площадке под Днепром: Зеленский взял расследование под личный контроль

2 июля, 17:26

Президент назвал недопустимой ситуацию, когда дети играют на свалке и находят снаряды

В Украине резко выросло число "системных" банков: НБУ обнародовал список

2 июля, 16:40

К системно важным финучреждениям выдвигаются повышенные требования

Зеленский выбирает нового премьера, названы три кандидата

В Днепре в частный дом заползла длинная змея

Отек ног: как эффективно решить эту проблему

Ломаченко - Кролла: Видео потрясающего нокаута чемпиона

Генерал СБУ раскрыл детали дела об убийстве ребенка копами

Раскрыта тайна разбитых носов египетских статуй

Из олимпийской чемпионки – в императрицу

Трагедия в Черном море: судно с людьми ушло под воду

Зеленский уволил Резниченко с должности

Найдено тело швейцарской футболистки, пропавшей на озере Комо

Беспроводная мышь Gembird за копейки с бесплатной доставкой

Раскрыта тайна Терешковой и Гагарина, которую скрывали полвека

"У вас ошибка": как в Украине стартовала вступительная кампания

Вчера, 07:36

Подать заявление в университеты можно с 10 по 22 июля

Саммит Украина-ЕС: Брюссель поможет восстановить Донбасс, но не обойдется и без критики

6 июля, 07:51

Выполнение программы макрофинансовой помощи и получение второго транша на 500 млн евро застопорилось из-за выборов

Вместо жары и засухи – дожди: прогноз погоды в Украине на неделю

6 июля, 07:34

В понедельник, 8 июля осадков стоит ждать в центре, на юге и на востоке страны

Жилье в Киеве дорожает: сколько стоит и какое пользуется спросом

6 июля, 07:24

Цены на квартиры в столице с начала года поднялись более, чем на 8%

Вымершая более 130 тыс. лет назад птица "воскресла"

Шелковица: полезные свойства и противопоказания

В Украине начал работать самый дешёвый автобусный перевозчик
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь