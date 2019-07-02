Взрыв на детской площадке под Днепром: Зеленский взял расследование под личный контроль

Президент назвал недопустимой ситуацию, когда дети играют на свалке и находят снаряды

Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский взял под личный контроль расследование инцидента со взрывом на детской площадке, в результате которого пострадали шестеро детей в возрасте от четырех до 16 лет.

Глава государства, который сейчас находится с рабочим визитом в Канаде, заявил, что будет лично контролировать ситуацию.

"Сейчас пострадавшим от взрыва предоставляют всю необходимую медицинскую помощь. Президент знает о ситуации и взял под контроль расследование трагедии. Он считает недопустимым, когда на помойке дети находят снаряд и играют им на детской площадке", – подчеркнул временно исполняющий обязанности главы Днепропетровской ОГА Дмитрий Батура.

Также он добавил – "глава государства подчеркнул, что должны быть выяснены все обстоятельства трагедии и привлечены к ответственности виновные лица".

Отметим, что двое детей до сих пор находятся в реанимации, и их состояние врачи оценивают, как тяжелое. В Днепропетровской ОГА заверили, что пострадавшие дети получают всю необходимую помощь и находятся под присмотром врачей в детской областной больнице.

Напомним, трагедия произошла 1 июля около 20:00 на детской площадке в поселке Пашена Балка. Расследование данного факта ведется по двум статьям Уголовного кодекса Украины – ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и ст. 264 (небрежное хранение огнестрельного оружия или боевых припасов).

Пострадавших детей экстренно доставили в больницу Днепра, где в ночь на 2 июня врачи прооперировали 16-летнего подростка и пятилетнего малыша. Медики заявили также, что операции предстоят еще двоим пострадавшим.

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