Взрыв в Ровенской области: мужчине граната оторвала руку, а сын получил контузию

В гаражном помещении потерпевшего нашли деформированные остатки боеприпаса к РПГ-7

Фото: sprotyv.info

В Ровенской области в приемное отделение Владимирецкой больницы был доставлен 58-летний житель села Половли с открытым переломом руки и осколочными ранами плеча. Во время оказания медицинской помощи врачи приняли решение об ампутации правой кисти. Инцидент произошел вчера, 4 июля, в 18:40.

При осмотре места происшествия полицейские установили, что взрыв произошел в гаражном помещении потерпевшего. Там были обнаружены также деформированные остатки предмета, внешне похожего на составную часть боеприпаса к ручному противотанковому гранатомету РПГ-7, которые направлены на экспертизу. По ее результатам будет окончательно известно, что именно взорвалось.

Открыто досудебное расследование "незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами" и "неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение" УКУ. Следователи и эксперты будут устанавливать, каким образом опасный предмет попал в руки 58-летнего местного жителя.

Известно также, что в результате взрыва получил контузию и его 18-летний сын. Оба пострадавших госпитализированы.

Напомним, недавно в полицию Ровно поступило сообщение о взрыве на территории частного дома. Следственно-оперативная группа установила, что неизвестный бросил взрывное устройство на крышу дома, который принадлежит 45-летнему жителю, частному предпринимателю.

Ранее в Ровенской области в дом жителя села Яцковичи неизвестные бросили гранату. Пострадавшим оказался 57-летний работник лесничества и депутатом Березновского районного совета Юрий Гапон.

​



​

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Взрыв в Ровенской области: мужчине граната оторвала руку, а сын получил контузию". Другие Новости Западной Украины смотрите в блоке "Последние новости"