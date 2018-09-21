В Днепре за 11 млн грн реконструируют театр им. Шевченко

Сегодня, 05:49

В помещении уже оборудовали пандус и туалет для людей с ограниченными возможностями, отремонтировали крышу и кассы

Реконструкция. Фото: facebook.com
Реконструкция. Фото: facebook.com

В Днепре полным ходом идет реконструкция театра им. Шевченко, который готовится отметить 100-летие.

В помещении уже оборудовали пандус и туалет для людей с ограниченными возможностями, отремонтировали крышу и кассы. Завершаются работы по реставрации фасада здания.

На реконструкцию театра из областного бюджета выделили более 11 млн грн.

"Мы, как нормальные настоящие хозяева, готовимся к этому юбилею, поэтому уделили внимание и внешнему виду, и внутреннему наполнению. Я очень благодарен руководству театра и творческому коллективу за работу. Могу констатировать практически 100-процентную готовность к празднованию", — отметил глава областного совета Глеб Прыгунов.

Напомним, харьковские театралы застыли в ожидании открытия нового сезона. Для некоторых храмов искусства он станет юбилейным, и по этому случаю там готовят интересные премьеры для своих поклонников. "Сегодня" выяснила, чем и когда будут удивлять актеры и музыканты.

Также мы писали, что в Киеве во время знаменитой оперы "Набукко" зрители осознали, как это – жить в мире без звуков, в мире тишины. Перформанс "Тихая опера" состоялся на сцене Национальной оперы Украины. На глазах у изумленной публики артисты хора продолжали петь, оркестр играл – но без единого звука.
ремонт, театр, реконструкция, реставрация

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Автор:

Журавель Максим

Источник:

"Сегодня"

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