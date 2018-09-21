В Днепре за 11 млн грн реконструируют театр им. Шевченко

В помещении уже оборудовали пандус и туалет для людей с ограниченными возможностями, отремонтировали крышу и кассы

В Днепре полным ходом идет реконструкция театра им. Шевченко, который готовится отметить 100-летие.

В помещении уже оборудовали пандус и туалет для людей с ограниченными возможностями, отремонтировали крышу и кассы. Завершаются работы по реставрации фасада здания.

На реконструкцию театра из областного бюджета выделили более 11 млн грн.

"Мы, как нормальные настоящие хозяева, готовимся к этому юбилею, поэтому уделили внимание и внешнему виду, и внутреннему наполнению. Я очень благодарен руководству театра и творческому коллективу за работу. Могу констатировать практически 100-процентную готовность к празднованию", — отметил глава областного совета Глеб Прыгунов.

Напомним, харьковские театралы застыли в ожидании открытия нового сезона. Для некоторых храмов искусства он станет юбилейным, и по этому случаю там готовят интересные премьеры для своих поклонников. "Сегодня" выяснила, чем и когда будут удивлять актеры и музыканты.

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