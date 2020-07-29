В Днепре женщина напала на детей с газовым баллончиком: что произошло

В Днепре женщине не понравились играющие на улице дети, и она решила их "утихомирить" с помощью газового баллончика. Об этом сайту "Сегодня" рассказали в местной полиции.

"Женщина, которая посчитала, что дети ее раздражают, брызнула из газового баллончика", – рассказала нам спикер патрульной полиции Днепра Людмила Копыленко.

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Она отметила, что в результате инцидента пострадали дети в возрасте от 10 до 13 лет. Но от госпитализации они отказались.

Напомним, ранее в Одессе мужчина открыл огонь из ружья по детям, играющим под его окнами. После стрельбы 51-летний одессит закрылся в квартире и на требования копов не реагировал. В итоге – никто из детей не пострадал, а сам "стрелок" был задержан и доставлен в Малиновский отдел полиции.

Кроме того, не так давно в Запорожье 30-летняя женщина с кухонным ножом напала на троих детей. Самому младшему из них всего три годика, самому старшему – девять лет. После этого она пыталась покончить жизнь самоубийством, порезав себе предплечье.

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