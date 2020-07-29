Українська
$ 27,69
32,45
  1. Новости в регионах
  2. Новости Днепра

В Днепре женщина напала на детей с газовым баллончиком: что произошло

29 июля, 14:55

Игорь Серов , Валентина Мартынюк

Дети в тот момент играли на улице

В Днепре женщине не понравились играющие на улице дети, и она решила их "утихомирить" с помощью газового баллончика. Об этом сайту "Сегодня" рассказали в местной полиции.

"Женщина, которая посчитала, что дети ее раздражают, брызнула из газового баллончика", – рассказала нам спикер патрульной полиции Днепра Людмила Копыленко.

Реклама

Она отметила, что в результате инцидента пострадали дети в возрасте от 10 до 13 лет. Но от госпитализации они отказались.

Напомним, ранее в Одессе мужчина открыл огонь из ружья по детям, играющим под его окнами. После стрельбы 51-летний одессит закрылся в квартире и на требования копов не реагировал. В итоге – никто из детей не пострадал, а сам "стрелок" был задержан и доставлен в Малиновский отдел полиции.

Кроме того, не так давно в Запорожье 30-летняя женщина с кухонным ножом напала на троих детей. Самому младшему из них всего три годика, самому старшему – девять лет. После этого она пыталась покончить жизнь самоубийством, порезав себе предплечье.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

дети Днепр женщина полиция газовый баллончик нападение

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Жестокое избиение женщины в маршрутке Днепра: неизвестные отомстили нападавшему
Жестокое избиение женщины в маршрутке Днепра: неизвестные отомстили нападавшемуДнепр
По дороге из Киева в Днепр пропал глава общественной организации
По дороге из Киева в Днепр пропал глава общественной организацииПроисшествия
На глазах у прохожих: в Днепре мужчина жестоко избил женщину (видео)
На глазах у прохожих: в Днепре мужчина жестоко избил женщину (видео)Днепр
В Днепре огромная змея напугала жителей многоэтажки (фото, видео)
В Днепре огромная змея напугала жителей многоэтажки (фото, видео)Днепр
В Днепре женщина получила ожоги в маршрутке: что произошло (видео)
В Днепре женщина получила ожоги в маршрутке: что произошло (видео)Днепр
Трагедия на воде: в Кривом Роге мужчина погиб, спасая внучку
Трагедия на воде: в Кривом Роге мужчина погиб, спасая внучкуДнепр

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять