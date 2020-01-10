В Одессе мужчина устроил стрельбу из ружья по играющим детям: видео

Стрелка задержали, а дети, к счастью, не пострадали

/ Фото: Pixabay

В Одессе мужчина открыл огонь из ружья по детям, играющим под его окнами.

Как сообщили в областном управлении Нацполиции, стрельбу начал 51-летний одессит, который после прибытия полиции закрылся в квартире и на требования копов не реагировал.

"Только увидев бойцов батальона полиции особого назначения, также прибывших по вызову, он открыл дверь и впустил правоохранителей", – говорится в сообщении.

Никто из детей не пострадал, а сам "стрелок" был задержан и был доставлен в Малиновский отдел полиции, где дает показания.

Напомним, что в ночь на 5 января выстрелы гремели также и в Ровно – во время ссоры между двумя компаниями возле ночного клуба был ранен 25-летний мужчина.

Напомним, что в столице продолжаются поиски стрелка, который на днях расстрелял мужчину в киевском Гидропарке.По данным правоохранителей, он произвел 11 выстрелов по автомобилю, в котором находился предприниматель. От полученных ран мужчина скончался. В салоне автомобиля также находилась женщина, которая чудом не пострадала.

Также мы писали, что в одном из заведений Днепровского района Киева нетрезвый мужчина из пистолета обстрелял компанию отдыхающих – двух женщин и мужчину.

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