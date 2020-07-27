В Днепре женщина получила ожоги в маршрутке: что произошло (видео)

В Днепре женщина получила ожоги раскаленным паром в общественном транспорте. Инцидент произошел на маршруте №107.
Как рассказал глава профсоюза автомобилистов и автоперевозчиков Днепра Михаил Тонконогий на своей странице в Facebook, в салоне автобуса "Эталон" во время подъема транспортного средства по дороге внезапно закипела жидкость в расширительном бачке, и оттуда полился кипяток.
Женщина, которая ехала в этом автобусе, получила серьезные ожоги, ее ожидает лечение.
В Сети опубликовали видео из "закипевшего" автобуса.
Ранее мы сообщали, что в Киеве у маршрутки на ходу отвалилось колесо и чуть не убило пешехода. Подобные инциденты в столице происходят регулярно.
Ранее такой инцидент произошел с маршруткой №575 на улице Щербакова. Там колесо отлетело перед остановкой. К счастью, маршрутка с пассажирами ехала не на большой скорости. Никто из людей не пострадал. В коммунальной службе перевозок Киевской городской государственной администрации сообщили, что причиной поломки мог стать износ металла.
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