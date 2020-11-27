Подарки за интимные фото: в Луцке пенсионер распространял детское порно

В Луцке пенсионера подозревают в распространении порнографии с несовершеннолетними. Мужчина обещал детям подарки за фото обнаженных частей тела.

Об этом сообщают новости "Сегодня".

Так, 62-летний мужчина создавал в соцсетях фейковые аккаунты, знакомился с детьми и просил присылать фотографии обнаженных частей тела. Также он заманивал своих жертв на личные встречи.

Видео: Сегодня

Полицейские провели обыски у нарушителя дома и в машине. Копы изъяли компьютерную технику, флэшки, мобильные телефоны и банковские карточки.

Сейчас подозреваемый находится под стражей, ему грозит 12 лет за решеткой.

Напомним, ранее в Запорожье задержали женщину, которая распространяла детское порно. Она хранила более 60 видео с запрещенным контентом.

Кроме того, в Винницкой области полицейские задержали мужчину, которого подозревают в развращении несовершеннолетних. Он приводил детей домой и показывал им порно.

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