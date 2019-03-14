В Днепропетровской области активно развивают школы робототехники

Каждая из школ рассчитана более чем на 100 учеников

В Днепропетровской области активно развивают школы робототехники Журавель Максим //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/a94/53c/5c8a9453cf654.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/a94/53c/5c8a9453cf654.png 2019-03-14T19:52:00+02:00 Днепр Каждая из школ рассчитана более чем на 100 учеников

В Днепропетровской области решили вырастить своих Илонов Масков и Стивов Джобсов. В городах области активно развивают школы робототехники.

Сейчас они работают в Днепре, Каменском, Першотравенске, Павлограде, Покрове, Желтых Водах, Магдалиновке и Никополе. Каждая из них рассчитана более чем на 100 учеников.







В них для детворы установили 3D-принтеры, паяльные станции, лазерные станки, ноутбуки. К осени открыть подобные кружки для развития детворы планируют еще в нескольких городах.

Ранее мы писали, в Одессе открыли центр робототехники и точных наук для детей, где школьники смогут окунуться в мир современных технологий не только в качестве пользователей, но и как разработчики. "Сегодня" выяснили, чему будут учить детвору и как записаться на занятия.

Напомним, в Днепропетровской области заработала бесплатная школа робототехники с 3D-принтером и ноутбуками. Учиться здесь могут дети в возрасте от 7 до 15 лет.

Ранее "Сегодня" изучила перспективы запуска школы робототехники в Киеве.

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