В Днепропетровской области активно развивают школы робототехники
Каждая из школ рассчитана более чем на 100 учеников
В Днепропетровской области решили вырастить своих Илонов Масков и Стивов Джобсов. В городах области активно развивают школы робототехники.
Сейчас они работают в Днепре, Каменском, Першотравенске, Павлограде, Покрове, Желтых Водах, Магдалиновке и Никополе. Каждая из них рассчитана более чем на 100 учеников.
В них для детворы установили 3D-принтеры, паяльные станции, лазерные станки, ноутбуки. К осени открыть подобные кружки для развития детворы планируют еще в нескольких городах.
Ранее мы писали, в Одессе открыли центр робототехники и точных наук для детей, где школьники смогут окунуться в мир современных технологий не только в качестве пользователей, но и как разработчики. "Сегодня" выяснили, чему будут учить детвору и как записаться на занятия.
Напомним, в Днепропетровской области заработала бесплатная школа робототехники с 3D-принтером и ноутбуками. Учиться здесь могут дети в возрасте от 7 до 15 лет.
Ранее "Сегодня" изучила перспективы запуска школы робототехники в Киеве.
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