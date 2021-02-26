В Днепропетровской области авто на скорости врезалось в дом: пострадали дети (фото)

В машине находились четыре человека

В Днепропетровской области произошло ДТП, где пострадали пять человек, в том числе двое детей.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.

Отмечается, что утром 26 февраля в поселке Чаплинка Петриковского района легковушка на большой скорости влетела в дом рядом с дорогой и снесла большую часть стены.

В тот момент в салоне автомобиля находились четыре человека (мужчина, женщина и два ребенка 5 и 8 лет). Все они пострадали. Также повреждения получила хозяйка домовладения, которая в это время находилась в летней кухни.

Все пятеро были госпитализированы в больницу с травмами различной степени тяжести.

Напомним, в Ивано-Франковской области в ДТП попали четыре авто. В результате аварии погибли два человека, еще один травмировался.

Кроме того, в Харьковской области столкнулись пассажирский автобус и легковушка.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама