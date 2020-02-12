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В Днепропетровской области авто слетело с моста в воду: погибла девушка (видео)

12 февраля, 11:41

Водителя госпитализировали

В городе Верхнеднепровск Днепропетровской области произошло смертельное ДТП. В результате падения автомобиля в воду погибла девушка и пострадал мужчина.

"11 февраля в 18:42 в Службу спасения "101" поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии, которое произошло возле сточного канала реки Самоткань города Верхнеднепровск", – рассказали в пресс-службе ГСЧС в Днепропетровской области.

На место ЧП выехали спасатели. По прибытию было установлено, что, ориентировочно, во время следования по узкому мостику через стоковый канал легковой автомобиль Renault MEGANE упал в воду.

"В результате происшествия погибла пассажирка, 2001 года рождения (тело извлечено из воды и направлено на СМЭ) и пострадал водитель, 1970 года рождения, которого сотрудники Службы спасения изъяли из воды с помощью спасательного круга и спасательной веревки", – рассказали спасатели.

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Пострадавшего водителя госпитализировали в больницу. О его состоянии пока ничего не сообщается.

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Напомним, ранее в Днепровском районе Киева произошло смертельное ДТП – под колесами легковушки Skoda погибла девушка.

Все случилось около 19:40 4 февраля на проспекте Романа Шухевича. Выяснилось, что девушка попыталась перебежать дорогу в запрещенном месте, несмотря на то, что "зебра" была недалеко. Водитель Skoda Felicia рассказал, что пытался избежать столкновения, но не успел вывернуть руль. Девушка погибла на месте.

Добавим, что сайт "Сегодня" рассказывал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Кроме того, были названы украинские города-"рекордсмены" по количеству ДТП.

Также смотрите в сюжете о том, почему украинцы не пристегиваются за рулем и как с этим собираются бороться активисты и власть:

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