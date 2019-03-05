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В Днепропетровской области будут судить регистратора, присвоившего 1,3 млн грн

Сегодня, 19:28

Чиновник подделал документы, назвав себя владельцем земельных участков

Фото: Добрев
Фото: Добрев.
В Днепропетровской области будут судить регистратора, присвоившего 1,3 млн грн //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/462/4c5/5c54624c521e0.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/462/4c5/5c54624c521e0.jpg Днепр Чиновник подделал документы, назвав себя владельцем земельных участков

В Днепропетровской области разоблачили государственного регистратора, который незаконно переоформил на себя права на недвижимость, стоимость которой составляла более 1,3 млн гривен. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Как стало известно, главный специалист отдела государственной регистрации прав на недвижимое имущество одного из государственных управлений юстиции, внес ложные данные в Государственный реестр вещественных прав на недвижимое имущество.

Так, в документе он указал, что имеет право собственности и производные права предприятия на объекты имущества, находящиеся в пользовании Национальной академией аграрных наук Украины.

"С целью уклонения от ответственности за нарушение законодательства указанное лицо не сделало электронные копии документов, предоставленных предприятию и не разместило их в регистрационном деле в электронной форме в соответствующих разделах Государственного реестра прав", – говорится в сообщении.

В результате преступных действий "13 объектов недвижимого имущества и четыре земельных участка незаконно перешли в собственность предприятию, нанеся материальный ущерб на общую сумму более 1,3 млн гривен".

Регистратору сообщено о подозрении в совершении преступления. Сейчас его отстранили от должности. Продолжается досудебное расследование.

Напомним, недавно мы рассказывали, что в Днепропетровской области чиновнице вынесли приговор за получение взятки в 40 тысяч гривен. Также мы сообщали, что в Днепропетровской области чиновники украли почти два миллиона гривен.

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Тег подделка, чиновник, Днепропетровская область, подлог

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АВТОР:

Журавель Максим

Источник:

Сегодня

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