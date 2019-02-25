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В Днепропетровской области директор компании "заработал" миллион за не сделанный ремонт дороги

Сегодня, 13:44

Директор предприятия внес ложные сведения в документы и присвоил миллион гривен

Фото: Александр Яремчук, Сегодня
В Днепропетровской области директор компании "заработал" миллион за не сделанный ремонт дороги //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/17a/332/5c617a3320b03.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/17a/332/5c617a3320b03.jpg Днепр Директор предприятия внес ложные сведения в документы и присвоил миллион гривен

В Днепропетровской области на скамье подсудимых оказался директор компании, который присвоил миллион бюджетных гривен за не сделанный ремонт дороги.

Как выяснили в прокуратуре, между Царичанским сельским советом и частным предприятием был заключен договор о выполнении капитального ремонта дороги в поселке Царичанка и селе Преображенка.

"Злоупотребляя служебным положением с целью завладения денежными средствами территориальной общины, директор предприятия-подрядчика внес в официальные документы ложные сведения об объеме работ и их стоимости", – заявили в пресс-службе прокуратуры в Днепропетровской области.

В результате директор подрядчика получил более миллиона гривен за невыполненную работу. Царичанское отделение Новомосковской местной прокуратуры утвердило и направило в суд обвинительный акт. Продолжается судебное разбирательство.

Как сообщалось, Государственное агентство автомобильных дорог Украины выделит на проведение ямочного ремонта дорог Киев – Одесса и Киев – Чоп 500 млн грн. Об этом сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян во время заседания Кабинета министров в среду, 6 февраля.

Напомним, Кабинет министров Украины в госбюджете на 2019 год предусмотрел 15 млрд грн на ремонт дорог местного значения, заявил премьер-министр Владимир Гройсман. 

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Тег ремонт дорог, присвоение, Днепропетровская область

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АВТОР:

Журавель Максим

Источник:

Сегодня

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