В Днепропетровской области директор компании "заработал" миллион за не сделанный ремонт дороги
Директор предприятия внес ложные сведения в документы и присвоил миллион гривен
В Днепропетровской области на скамье подсудимых оказался директор компании, который присвоил миллион бюджетных гривен за не сделанный ремонт дороги.
Как выяснили в прокуратуре, между Царичанским сельским советом и частным предприятием был заключен договор о выполнении капитального ремонта дороги в поселке Царичанка и селе Преображенка.
"Злоупотребляя служебным положением с целью завладения денежными средствами территориальной общины, директор предприятия-подрядчика внес в официальные документы ложные сведения об объеме работ и их стоимости", – заявили в пресс-службе прокуратуры в Днепропетровской области.
В результате директор подрядчика получил более миллиона гривен за невыполненную работу. Царичанское отделение Новомосковской местной прокуратуры утвердило и направило в суд обвинительный акт. Продолжается судебное разбирательство.
Как сообщалось, Государственное агентство автомобильных дорог Украины выделит на проведение ямочного ремонта дорог Киев – Одесса и Киев – Чоп 500 млн грн. Об этом сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян во время заседания Кабинета министров в среду, 6 февраля.
Напомним, Кабинет министров Украины в госбюджете на 2019 год предусмотрел 15 млрд грн на ремонт дорог местного значения, заявил премьер-министр Владимир Гройсман.
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