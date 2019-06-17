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В Днепропетровской области горел лес: появились фото сильного пожара

17 июня, 15:56

Синоптики уже предупреждали о высокой пожарной опасности и вот – огонь охватил пять гектаров леса

Фото: AFP

В Павлоградском районе Днепропетровской области пожарные справились с возгоранием леса на площади пяти гектаров. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям области.

Так, сегодня в 11:22 поступило сообщение о пожаре в урочище "Бишлерово" Павлогадського лесничества Павлоградского лесхоза, что вблизи поселка Вербки. На место пожара отправилось отделение 27 государственной пожарно-спасательной части ГУ ГСЧС в Днепропетровской области.

Огонь охватил площадь в пять гектаров, но пожарные локализовали огонь к 13:00, а в 15:10 пожар уже был ликвидирован. Причина возгорания устанавливается правоохранительными органами.

К ликвидации пожара были привлечены 20 человек личного состава и пять единиц пожарно-спасательной техники.

Отметим, что в последние дни синоптики регулярно предупреждают о высоком уровне пожарной опасности в связи с жарой.

Как сообщали ранее новости "Сегодня", в мае харьковские спасатели 13 часов боролись с масштабным лесным пожаром. Огонь распространился на площади в два с половиной гектара, и на его устранение пришлось потратить целую ночь.

Также мы рассказывали о том, как в Украине борются с лесными пожарами. Только за прошлый год в Киевской области произошел 221 лесной пожар, горели 18 гектаров. Однако и спасателей есть особая технология – "всевидящее око", которое может зафиксировать возгорание на расстоянии до 25 километров.


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Тег пожар, огонь, лес, Днепропетровская область, лесной пожар

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Сегодня

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