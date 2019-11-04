В Днепропетровской области изнасиловали 13-летнюю девочку: задержан подозреваемый

Мужчине грозит от 8 до 12 лет за решеткой

В Каменском полицейские задержали мужчину, которого подозревают в изнасиловании 13-летней девочки.

Как сообщили в пресс-службе полиции в Днепропетровской области, 3 ноября к ним обратилась мать пострадавшей. Женщина рассказала, что, когда ее не было дома, ее дочь изнасиловал взрослый мужчина.

Подозреваемого оперативно задержали – им оказался 35-летний местный житель. Сейчас ему грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.

Кроме того, на днях полиция Киевской области задержала педофила из города Обухов, который подозревается в развращении несовершеннолетней девочки. Злоумышленником оказался 35-летний житель города Украинка.

Напомним, недавно Верховная Рада Украины отменила закон о химической кастрации педофилов.

Отметим, что этот закон ранее вызвал волну негодования у экспертов. Некоторые указывают, что шансы жертв такого "лечения" (химической кастрации) выиграть суд против Украины очень высоки. Также отмечается, что не все подобные преступники больны педофилией. Читайте подробнее в материале "Сегодня": Каким будет контроль над педофилами в Украине: химическая кастрация, реестр и сроки.

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