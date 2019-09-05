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В Днепропетровской области местный житель "заминировал" торговый центр

5 сентября, 17:37

Журавель Максим

Парень признался, что сделал звонок, будучи пьяным

Иллюстрация

Иллюстрация / Фото: Нацполиция

В Днепропетровской области полицейские Каменского задержали местного жителя, который "заминировал" торговый центр.

Как сообщили в пресс-службе областного управления Национальной полиции, сообщение о минировании поступило 4 сентября около 16:40. По указанному адресу были отправлены полицейские, спасатели, кинологи и "скорая".

Эвакуировав людей из торгового центра и обследовав территорию, правоохранители ничего опасного для жизни горожан не обнаружили. Позже выяснилось, что сообщение о минировании оставил 26-летний местный житель, личность которого во время розыскных мероприятий установили полицейские. У него изъяли и направили на экспертизу мобильный телефон.

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"По данному факту открыто уголовное производство по статье "заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан". Мужчине грозит от двух до шести лет лишения свободы", — сообщили в полиции.

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Напомним, ранее в Житомире эвакуировали около 200 человек с трех вокзалов из-за угрозы взрыва. Полицейские проверили железнодорожный вокзал, автовокзал и автостанцию.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что в Черкассах правоохранители задержали мужчину, который также сообщил о ложном минировании железнодорожного вокзала города.

В свою очередь Министерство внутренних дел инициировало ужесточение ответственности за подобные сообщения. Подробнее смотрите в сюжете:

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Источник: Сегодня

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