В Житомире эвакуировали около 200 человек с трех вокзалов из-за угрозы взрыва

Полицейские проверили железнодорожный вокзал, автовокзал и автостанцию

Фото: Журнал Житомира.

Полицейские в субботу, 29 июня, эвакуировали около 200 человек из железнодорожного вокзала, автовокзала и автостанции в Житомире после получения сообщения о минировании. Взрывоопасных предметов не было обнаружено. Об этом 30 июня информирует пресс-служба областной полиции.

По данным правоохранителей, неизвестный мужчина в 14:17 позвонил и сообщил о минировании вокзала.

"Полицейские, эвакуировав людей, провели проверку всех трех вокзалов областного центра. Взрывоопасных предметов не обнаружено. Вместе с тем правоохранители установили и задержали мужчину, который предоставил ложную информацию", – говорится в сообщении.

Им оказался 37-летний житель поселка Попельня этой же области. Начато уголовное производство, ему грозит до шести лет заключения.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что в Черкассах правоохранители задержали мужчину, который также сообщил о ложном минировании железнодорожного вокзала города.

В свою очередь Министерство внутренних дел инициировало ужесточение ответственности за подобные сообщения. Подробнее смотрите в сюжете:

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