В Днепропетровской области мужчина избил двух старушек: одна из них умерла

Вторую пенсионерку в тяжелом состоянии отправили в больницу

Фото: ГУНП в Днепропетровской области

В Кривом Роге мужчина набросился на двух старушек прямо на улице. Одна из женщин погибла на месте, сообщили в пресс-службе полиции в Днепропетровской области.

Вопиющий случай произошел 6 ноября на одной из улиц в Терновском районе. Мужчина поссорился с двумя пожилыми женщинами и жестоко их избил. 75-летняя женщина погибла на месте. Вторую жертву нападения, 81-летнюю женщину, в тяжелом состоянии отправили в больницу.

36-летнего преступника задержали сразу после нападения, практически за считанные минуты. Теперь мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее мы сообщали, что под Новой Каховкой произошло жуткое убийство – мужчина втерся в доверие пенсионерки и забил ее до смерти. Подозреваемый прятался от копов три недели.

А в Ивано-Франковской области долги стали причиной трагедии – мужчина жестоко убил знакомого, которому был должен деньги. Теперь ему грозит до 15 лет лишения свободы.

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