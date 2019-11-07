Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,66
27,35

В Днепропетровской области мужчина избил двух старушек: одна из них умерла

7 ноября, 09:14

Вторую пенсионерку в тяжелом состоянии отправили в больницу

Фото: ГУНП в Днепропетровской области

Фото: ГУНП в Днепропетровской области

В Кривом Роге мужчина набросился на двух старушек прямо на улице. Одна из женщин погибла на месте, сообщили в пресс-службе полиции в Днепропетровской области.

Вопиющий случай произошел 6 ноября на одной из улиц в Терновском районе. Мужчина поссорился с двумя пожилыми женщинами и жестоко их избил. 75-летняя женщина погибла на месте. Вторую жертву нападения, 81-летнюю женщину, в тяжелом состоянии отправили в больницу.

36-летнего преступника задержали сразу после нападения, практически за считанные минуты. Теперь мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее мы сообщали, что под Новой Каховкой произошло жуткое убийство – мужчина втерся в доверие пенсионерки и забил ее до смерти. Подозреваемый прятался от копов три недели.

А в Ивано-Франковской области долги стали причиной трагедии – мужчина жестоко убил знакомого, которому был должен деньги. Теперь ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Смотрите видео: В Виннице мужчина забетонировал в подвале тело знакомой:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

женщина полиция погибла пенсионерки Кривой Рог Днепропетровская область нападения

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Проект европейского масштаба: ДТЭК запустил Покровскую СЭС мощностью 240 МВт
Проект европейского масштаба: ДТЭК запустил Покровскую СЭС мощностью 240 МВтЭкономика
Мощный взрыв прогремел в Днепре, появились фото и видео
Мощный взрыв прогремел в Днепре, появились фото и видеоДнепр
Суд вынес приговор за резню в Павлограде: 19-летний парень получил пожизненное
Суд вынес приговор за резню в Павлограде: 19-летний парень получил пожизненноеДнепр
В Днепре в общежитии парень выстрелил студентке в голову и пытался покончить с собой
В Днепре в общежитии парень выстрелил студентке в голову и пытался покончить с собойДнепр
Пожар со взрывом в Днепре: спасатели рассказали подробности
Пожар со взрывом в Днепре: спасатели рассказали подробностиДнепр
В Днепре водитель силой вытащил пассажирку из маршрутки
В Днепре водитель силой вытащил пассажирку из маршруткиДнепр

Новости партнеров

Loading...
загрузка...