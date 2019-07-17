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В Днепропетровской области мужчина "припарковался" в пруду

17 июля, 12:59

Тело погибшего искали более суток

Мужчина "припарковался" в пруду, пошел купаться и утонул
Мужчина "припарковался" в пруду, пошел купаться и утонул. Фото: Информатор

В Верхнеднепровском районе Днепропетровской области мужчина заехал на собственном автомобиле в пруд, после чего пошел купаться и утонул. Как рассказали в пресс-службе ГСЧС области, инцидент произошел 15 июля, около 17:40, в поселке Кушнаровка.

На место происшествия выехали спасатели, которые вытащили автомобиль, частично погруженный в воду, на берег. Однако тело владельца машины найти им не удалось.

Погибшего удалось найти лишь на следующий день – 65-летнего мужчину нашли работники коммунального предприятия "Аварийно-спасательная водолазная служба на воде".

"Пропавшего обнаружили на глубине шести метров, в 10 метрах от берега. Его подняли на поверхность и транспортировали к берегу. Тело утонувшего мужчины передано на следственно-медицинскую экспертизу", – сообщили в пресс-службе ГСЧС в Днепропетровской области.

Ранее мы сообщали, что в Чернигове на городском пляже в Десне утонул 13-летний подросток. Парень отдыхал с друзьями, нырнул и уже не выплыл.

А в Винницкой области в пруду утонули два ребенка. Дети – брат и сестра. Мальчику было 6 лет, девочке 10 лет. Предварительно, один из детей поскользнулся на плитах у пруда, а другой пытался его спасти.

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Тег утопленник, машина, утонул, автомобиль, пруд, Днепропетровская область

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АВТОР:

Журавель Максим

Источник:

Сегодня

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