В Днепропетровской области мужчина выгуливал домашнюю курицу на поводке: курьезное видео

После того, как с 6 апреля украинцам разрешили посещать лесопарковые зоны только для выгула собак, в поселке Слобожанское Днепропетровской области заметили мужчину, который выгуливал домашнюю курицу на поводке.

Полагают, что таким образом хозяин домашней курицы решил обойти карантинные запреты.

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Напомним, что с 6 апреля вводятся дополнительные карантинные ограничения для населения. В частности, передвигаться можно не более чем по два человека и обязательно в масках (исключение – родители с детьми), а с собой нужно иметь документы. Запрещены любые массовые мероприятия, а значит, на Пасху никаких богослужений в церквях и походов на шашлыки. За нарушение правил карантина придется заплатить. За что могут оштрафовать.

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После того, как с 6 апреля украинцам разрешили посещать лесопарковые зоны только для выгула собак, на досках объявлений в интернете резко появилось немало желающих сдать в аренду своих домашних питомцев. Диапазон цен за аренду колеблется от "социальных" 300 гривен за час прогулки с джек-рассел-терьером в Одессе до 100 долларов за час с "элитной", как заявили владельцы, сиба-ину на киевских Позняках.

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