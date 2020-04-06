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Украинцы начали массово сдавать собак в аренду из-за карантина

6 апреля, 19:02

Станислав Кожемякин

Многие хозяева решили заработать на своих четвероногих друзьях

Вслед за испанцами, которым из-за коронавируса разрешили гулять на свежем воздухе только с собаками, сдавать в аренду собственных питомцев начали и украинцы.

Стоит отметить, что услуга аренды собак в Украине (как, впрочем, и других, более экзотических животных) существовала и до карантина – в последнее время пользуются популярностью фотосессии с милыми самоедами и хаски, а также брутальными доберманами.

Однако после того, как с 6 апреля украинцам разрешили посещать лесопарковые зоны только для выгула собак, на досках объявлений в интернете резко появилось немало желающих сдать в аренду своих домашних питомцев.

Диапазон цен за аренду колеблется от "социальных" 300 гривен за час прогулки с джек-рассел-терьером в Одессе до 100 долларов за час с "элитной", как заявили владельцы, сиба-ину на киевских Позняках.

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Арендовать некоторых животных можно от получаса до суток, а иных хозяева даже готовы доставить лично к месту самоизоляции клиента.

Напомним, что новые эпидемиологические ограничения официально вступили в силу 6 апреля – нарушителям грозит от 17 до 34 тысяч гривен штрафа. Однако запрет распространяется не только на посещение лесов и парков на время карантина. За что еще можно быть оштрафованным, читайте на нашем сайте.

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собаки карантин Украина домашние животные самоизоляция

Источник: Сегодня

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