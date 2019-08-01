Фото: setam.net.ua

В Днепропетровской области на аукцион выставили памятник Ленину Журавель Максим https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD,%20%D0%94%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD,%20%D0%94%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80 2019-08-01T08:58:00+03:00 Днепр За шеститонный монумент запросили полмиллиона гривен

В Днепропетровской области бронзовый памятник Владимиру Ленину, который убрали в рамках декоммунизации, выставили на торги. Необычный лот находится в городе Желтые Воды. За деньги, полученные от продажи шеститонного монумента, планируют погасить часть зарплатных долгов КП "Производственное жилищно-ремонтно-эксплуатационное объединение".

"Памятник на аукцион выставила исполнительная служба. Деньги, полученные с аукциона, пойдут на погашение налогов и заработную плату. У нас есть месячная задолженность — это примерно 1,5 млн грн", — рассказала "Сегодня" главный бухгалтер КП "Производственное жилищно-ремонтно-эксплуатационное объединение" Желтоводского горсовета Елена Пузырей.

Отметим, что торги стартуют 8 августа на платформе ГП "Сетам". Стартовая цена лота — 514 500 грн. На аукцион уже зарегистрировались 14 человек. Чиновники надеются, что лот заинтересует историков и коллекционеров артефактов соцреализма.

Ранее сотрудники Службы безопасности Украины добились сноса памятника Владимиру Ленину, который был установлен на берегу Азовского моря.

Также стоит напомнить, что директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович заявил, что памятники Ленину в Украине остались только в оккупированных районах Донбасса и Крыма.

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