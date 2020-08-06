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В Днепропетровской области на выпускном произошло массовое отравление: что известно

6 августа, 08:08

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Пострадавших госпитализировали

В поселке Вязовок Днепропетровской области на выпускном вечере отравились девять человек. Из них пятеро попали в больницу, еще четверо – на амбулаторном лечении с признаками острой кишечной инфекции.

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Как сообщает "9 канал", первого августа все пострадавшие были на празднике в местном кафе "Самара". Всего там было 24 человека, из них 8 детей.

В заведении теперь проверяют соблюдение санитарных и эпидемиологических норм. Там уже обнаружили много нарушений, одно из них – отсутствие дезинфицирующих растворов. Также сообщается, что персонал заведения пренебрегал правилами личной гигиены.

"Во-первых, этот субъект хозяйствования, он не имеет регистрации мощности; во-вторых, нарушается именно технология приготовления блюд, перекрещиваются пути готовой и сырой продукции", – сказала начальница отдела санэпиднадзора Госпродпотребслужбы в области Неля Полюхович.

Пока неизвестно, люди отравились едой, или заразились от носителя возбудителя на кухне. Не менее чем за пять дней будут известны результаты лабораторных исследований.

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"Эпидемическая ситуация острой кишечных инфекций в области спокойная и стабильная. Мы таких вспышек не регистрировали, ведь и школы и сады закрыты", – сказала Полюхович отметив, что в этом году это первый случай.

Ранее мы сообщали, что в одесском ресторане отравились посетители – заведение закрыли.

Также напомним, во Львове 13 студентов Ставропигийского высшего профессионального училища отравились неизвестным веществом.

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отравление выпускной госпитализация Днепропетровская область кишечная инфекция Госпродпотребслужба
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