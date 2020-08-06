В Днепропетровской области на выпускном произошло массовое отравление: что известно

В поселке Вязовок Днепропетровской области на выпускном вечере отравились девять человек. Из них пятеро попали в больницу, еще четверо – на амбулаторном лечении с признаками острой кишечной инфекции.
Как сообщает "9 канал", первого августа все пострадавшие были на празднике в местном кафе "Самара". Всего там было 24 человека, из них 8 детей.
В заведении теперь проверяют соблюдение санитарных и эпидемиологических норм. Там уже обнаружили много нарушений, одно из них – отсутствие дезинфицирующих растворов. Также сообщается, что персонал заведения пренебрегал правилами личной гигиены.
"Во-первых, этот субъект хозяйствования, он не имеет регистрации мощности; во-вторых, нарушается именно технология приготовления блюд, перекрещиваются пути готовой и сырой продукции", – сказала начальница отдела санэпиднадзора Госпродпотребслужбы в области Неля Полюхович.
Пока неизвестно, люди отравились едой, или заразились от носителя возбудителя на кухне. Не менее чем за пять дней будут известны результаты лабораторных исследований.
"Эпидемическая ситуация острой кишечных инфекций в области спокойная и стабильная. Мы таких вспышек не регистрировали, ведь и школы и сады закрыты", – сказала Полюхович отметив, что в этом году это первый случай.
Ранее мы сообщали, что в одесском ресторане отравились посетители – заведение закрыли.
Также напомним, во Львове 13 студентов Ставропигийского высшего профессионального училища отравились неизвестным веществом.
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк