"Думала, что парфюм": во Львове 13 студентов попали в больницу с отравлением

/ Фото: Pixabay

Во Львове в общежитии Ставропигийского высшего профессионального училища отравились 13 студентов. Об этом сообщает департамент гражданской защиты ЛОГА.

"22 октября около 23.00 поступило сообщение от медиков о том, что к ним доставили юношей и девушек в возрасте 15-17 лет, у которых диагностировано "отравление в результате токсического действия неизвестного вещества", – добавляют в полиции.

Также установлено, что в тот вечер, около 21.30 одна из жительниц общежития зашла в комнату знакомого студента, чтобы забрать зарядное устройство к телефону. В комнате она увидела баллончик яркого цвета, решила, что это парфюм и распылили его содержимое. На самом деле баллончик содержал газ раздражающего действия "Перец-4". Как объяснил владелец баллончика, он приобрел его несколько дней назад через Интернет.

По состоянию на 6:00 утра 23 октября четверо пострадавших находятся в реанимации, трое – в терапевтическом отделении. Остальные пострадавшие проходят лечение амбулаторно.

Кроме того, в Дрогобыче, 22 октября в терапевтическое отделение местной больницы с диагнозом "отравление угарным газом" доставили четырех девушек. Все они – студентки одного из учебных заведений в возрасте 18-19 лет. Одна из них – местная жительница, трое других – подруги, которые находились у нее в гостях.

Ранее во Львове в частном доме отравились угарным газом два человека. Пострадавшие умерли до приезда скорой медицинской помощи.

Ранее мы сообщали, что во Львове погибли трое киевлян от отравления угарным газом. Еще двух человек госпитализировали.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram