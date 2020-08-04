В Одесском ресторане отравились посетители: что они ели

В Одессе в больницу госпитализировали двух человек с отравлением после банкета в одном из ресторанов.

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По информации Госпродпотребслужбы, у пациентов предварительно диагностировали острый гастроэнтероколит. Они связывают свое заболевание с употреблением мидий и креветок в заведении 29 июля. На следующий день у них появились характерные симптомы: температура до 38 градусов, тошнота, диарея, боль в животе, общая слабость.

В связи с этим представители Госпродпотребслужбы отправились на проверку в ресторан и обнаружили много нарушений. Так, большое количество мяса и морепродуктов было без маркировки и информации о хранении. Кроме того, продукты находились на складе без контроля температуры и влажности. Это могло привести к размножению вредных микроорганизмов и формированию токсинов.

Также в заведении холодильная камера была грязной, производственные помещения захламлены посторонними вещами, а стеллажи для чистой посуды изготовлены из древесины (материал, не пригоден к мытью).

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После проверки заведение временно закрыли, а продукты изъяли. Продолжается санэпидрасследование.

По данным Думской, по состоянию на 4 августа количество пациентов увеличилось до шести: пятеро взрослых и один ребенок. Всем установлен диагноз "сальмонеллез". Кроме того, СМИ уточняют, ссылаясь на собственные источники, что речь идет о банкетном зале "Ошн-Тошн" на Торговой, 1.

Напомним, ранее в Кириловке произошло массовое отравление на базе отдыха. Тогда в больницу попали 14 человек: девять детей и пять взрослых. У пациентов средняя степень тяжести кишечного отравления.

Также "Сегодня" сообщали, как ранее во Львове 13 студентов Ставропигийского высшего профессионального училища отравились неизвестным веществом.

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