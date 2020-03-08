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В Днепропетровской области нашли древние захоронения: фото

8 марта, 06:41

Татьяна Очеретяна

Самый большой курган достигал 60 м в диаметре

В Днепропетровской области в 10 курганах обнаружены 52 древние захоронения периода энеолита. Об этом пишет Depo. Самый большой курган в Широковском районе имел высоту 6,5 м и 60 м диаметра.

"Древними среди исследованных оказались два захоронения, датируемые второй половиной IV тыс. до н.э. и относятся к энеолиту. Пять курганов были построены в эпоху ранней бронзы носителями ямной археологической культуры (первая половина ІІІ тыс. до н.э. ). впускными до этих курганов были захоронения катакомбной культуры второй половины ІІІ тыс до н.э., составляют самую многочисленную группу захоронений", – говорится в сообщении.

Также были обнаружены захоронения Бабинской (XVIII-XVI вв. До н.э.) и срубной культур (XV-XIII в. до н.э.). Захоронение эпохи раннего железного века принадлежат представителям скифов.

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Кроме того, в одном из курганов археологи нашли захоронение в каменном сундуке. Между ребрами в левой части скелета нашли кремневые острие стрелы. Вероятно, они и были причиной смерти похороненного.

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Также археологи обнаружили каменный жертвенник, который представлял собой кольцевую закладку, составленную из небольших камней местного известняка.

Некоторых покойников сопровождал погребальный инвентарь – керамические сосуды, каменные топоры, изделия из кости, наконечники стрел.

Напомним, ранее в Виннице археологи обнаружили старинное подземелье.

Кроме того, под Киевом в Вышгороде нашли древнее жилище гончара времен Киевской Руси.

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раскопки Днепропетровская область археолог

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