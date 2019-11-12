В Днепропетровской области неделю ищут мать с двумя детьми

Женщина с детьми ушла из дома еще 5 ноября

Иллюстрация / Фото: Pixabay

В Каменском уже неделю не прекращаются поиски женщины и ее маленьких детей. Как рассказали в пресс-службе полиции в Днепропетровской области, они ушли из дома на улице Дунайской еще 5 ноября, и до сих пор не вернулись. Полицейские опубликовали имена и приметы пропавших.

Фото: ГУНП в Днепропетровской области

Биланова Ольга Руслановна (1977 г.р.). Рост женщины – около 170 см, волосы темные до плеч. Женщина худощавого телосложения и нее есть бородавка у носа. На вид пропавшей – 40 лет. На момент исчезновения Ольга была одета в темные джинсы, красный пуховик и красные туфли.

(1977 г.р.). Рост женщины – около 170 см, волосы темные до плеч. Женщина худощавого телосложения и нее есть бородавка у носа. На вид пропавшей – 40 лет. На момент исчезновения Ольга была одета в темные джинсы, красный пуховик и красные туфли. Биланов Александр Александрович (2007 г.р.). Рост мальчика – около 120 см, на вид ему 12 лет. Волосы у мальчика светлые, он худощавого телосложения. 5 ноября ребенок был одет в черно-синюю ветровку, темные джинсы, голубые кроссовки и серую шапку.

(2007 г.р.). Рост мальчика – около 120 см, на вид ему 12 лет. Волосы у мальчика светлые, он худощавого телосложения. 5 ноября ребенок был одет в черно-синюю ветровку, темные джинсы, голубые кроссовки и серую шапку. Биланова Мария Александровна (2012 г.р.). Рост малышки – примерно 105 см, на вид ей 8 лет. Волосы у девочки светлые, а сама она худощавого телосложения. Ребенок был одет в темно-коричневую курточку, черные туфли и вязанную шапку.

Напомним, в Одесской области ранее произошла трагедия, потрясшая всю страну. В Ивановке пропала 11-летняя Даша Лукьяненко, а после напряженных поисков ее обнаружили в выгребной яме во дворе дома соседей со следами насильственной смерти. Сразу же был задержан проживавший там 22-летний Николай Тарасов, который признался в убийстве ребенка. Подозреваемому грозит пожизненное заключение.

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Также мы сообщали, что в Харькове пропавших детей будут искать с помощью SMS. Харьковчане получат сообщения с приметами пропавших детей, если находились поблизости.

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