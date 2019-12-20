В Днепропетровской области судили "героиню" пропаганды и учительницу боевиков "ДНР"

Светлана Дрюк "Ветерок". Фото: соцсети

В Павлограде Днепропетровской области судили Светлану Дрюк, которая подбирала и обучала бойцов "ДНР" и была "героиней" пропагандистских сюжетов. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

Обвиняемая, в качестве "заместителя начальника штаба 11 Дунайско – Енакиевского полка 1 армейского корпуса народного ополчения ДНР", подбирала и обучала добровольцев для боев против ВСУ. Кроме того, про женщину неоднократно писали СМИ "ДНР" и подавали ее как пример женщины-военнослужащего. В частности, ее фигура стала прототипом героини фильма "Ополченка".

"Павлоградский горрайонный суд признал женщину виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 258-3 УК Украины (создание террористической группы или террористической организации)", – рассказали в ГПУ.

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Отметим, что женщина уже признала свою вину. Также она сдала украинским правоохранителям более 20 кадровых российских военных, которые воевали на Донбассе против Украины. Кроме того, они причастны к поставкам боевой техники с территории РФ.

Ранее мы писали, что российский журналист и публицист Александр Невзоров считает, что замкомандира "танкового полка ДНР" Светлана Дрюк перешла на сторону ВСУ не из-за операции украинской контрразведки, а из-за отвращения ситуацией на оккупированных территориях.

Напомним, не так давно, военная контрразведка Объединенных сил разоблачила и задержала женщину, которая пошла служить в ряды боевиков так называемой "ДНР" под воздействием российской пропаганды.

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