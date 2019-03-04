Замкомандира "танкового полка ДНР" перешла на сторону ВСУ: появились подробности

Начальница боевиков уже дала ценную информацию для СБУ и рассказала о роли российских военных в войне на Донбассе

Светлана Дрюк "Ветерок". Фото: соцсети.

Замкомандира "танкового полка ДНР" перешла на сторону ВСУ: появились подробности //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/d26/f91/5c7d26f911846.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/d26/f91/5c7d26f911846.jpg 2019-03-04T15:26:00+02:00 Украина Начальница боевиков уже дала ценную информацию для СБУ и рассказала о роли российских военных в войне на Донбассе

Служба безопасности подтвердила переход на сторону Украины уже бывшего "начальника штаба танкового батальона 11 ОМСП 1 АК НС ДНР" Светланы Дрюк с позывным "Ветерок". Ее помогли вывести на подконтрольную Украине территорию из т.н. "ДНР", сообщает пресс-служба СБУ.

Силовики отмечают, что до вывода в свободную Украину, была длительная работа контрразведки СБУ с начальницей боевиков, в результате чего получено ценного свидетеля российской военной агрессии в Украине, а также важные материалы по руководящей роли кадровых офицеров ВС РФ и сотрудников российских спецслужб в организации террористической деятельности на Донбассе.

"Также СБУ получена дополнительная информация об организационно-штатной структуре и укомплектованности подразделений незаконных военных формирований, количественный состав военной техники и боевые позиции, места хранения горюче-смазочных материалов, боеприпасов и тяжелого вооружения, которое постоянно поступает из РФ. Фактически вся операция происходила в условиях жесткого контрразведывательного режима ФСБ РФ на временно оккупированной территории, в связи с чем требовала от сотрудников СБУ беспрецедентного уровня конспирации и мастерства в условиях высокой психологической нагрузки", – рассказали в СБУ.

В свою очередь глава спецслужбы Василий Грицак назвал эту спецоперацию соревнованием интеллекта и профессионализма между российскими и украинскими спецслужбами, а полученный результат – "очередное доказательство российской вооруженной агрессии".

Отметим, что Светлану Дрюк на оккупированных территориях называли "народным героем Новороссии" и сделали прообразом главной героини пропагандистского кинофильма "Ополченочка". Согласно базе "Миротворца", она была в звании "капитана" и числилась также заместителем командира полка.

Напомним, в конце января стало известно, что спецслужбы России пытались завербовать двоих украинских военных. Российские "спецы" угрожали украинским офицерам и членам их семьей ради получения секретной информации.

А в феврале на Донбассе СБУ задержала одну из организаторов фейковых "выборов". Местная жительница была одним из руководителей "территориальной избирательной комиссии" в Новоазовском районе и за денежное вознаграждение обеспечивала проведение псевдовыборов. Женщина была задержана на подконтрольной украинским властям территории, куда она приехала по личным делам.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Замкомандира "танкового полка ДНР" перешла на сторону ВСУ: появились подробности". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.