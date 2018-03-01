В Днепропетровской области откроют школы для юных программистов

Сегодня, 06:44

В новеньких кабинетах хотят установить компьютеры, 3D-принтеры, лазерные станки и паяльные станции

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

В Днепропетровской области дети будут осваивать программирование со школьной скамьи. В будущем учебном году в семи городах области откроют школы, в которых будут обучать IT-технологиям и робототехнике. Сейчас инициаторы проекта набирают преподавателей, которые пройдут специальное обучение в IT-хабе под Киевом.

По задумке спецшколы появятся на базе Дворцов детского и юношеского творчества в Днепре, Желтых Водах, Покрове, Никополе, Павлограде, Першотравенске и Каменском. Чиновники заверяют: учиться дети будут бесплатно. "У нас есть масса Дворцов детского творчества и станций юных техников, которые находятся на балансе государства, продолжают работать, хотя и напоминают декорации для съемок фильмов ужасов. Мы можем придать им новое значение. Ремонт и реконструкция помещений начнется весной", — рассказывает советник губернатора ДнепрОГА Юрий Голик.

В новеньких кабинетах хотят установить компьютеры, 3D-принтеры, лазерные станки и паяльные станции. Один набор техники обойдется примерно в миллион гривен, а деньги выделят из областной казны.

Программа занятий рассчитана на учебный год и позволит ребятам с каждым днем все больше углублять свои знания в выбранной отрасли. Школьники младших классов смогут конструировать, а дети постарше — создавать собственные проекты.

"У нас выходит достаточно скомбинированная программа. По направлению программирования у нас будет Scratch (блочное программирование. — Авт.), далее язык "С/С++" в рамках изучения робототехники (тут прикладное изучение поведения роботов и различных устройств. — Авт.). Параллельно мы планируем ввести курс "CS50" — это открытый гарвардский курс по базовому программированию. А также язык программирования Python. И курс "Основы электроники" — чистое железо, без программирования", — делится преподаватель робототехники BroBots Дмитрий Корниенко.

"Мы понимаем, что это не выстрелит сразу, это долгий путь. Но мы нацелены по­казать, что это нужно и это работает. И, возможно, пример нашей области заставит пе­ресмотреть систему образо­вания и на всеукраинском уровне открыть классы робототехники во всех школах", — подчеркивает советник губернатора Юрий Голик.

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Автор:

Журавель Максим

Источник:

"Сегодня"

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