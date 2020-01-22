В Днепропетровской области поймали "ведьму": чем она промышляла

Женщина уверяла, что она "потомственная ведьма в пятом колене"

Фото: pixabay.com

В Каменском Днепропетровской области "потомственная ведьма" зарабатывала на доверии пенсионеров. Пожилые люди теряли бдительность и оставались без денег и украшений.

Как сообщает издание "Наше місто", женщина представлялась своим жертвам гадалкой и ведьмой в пятом колене. В Каменском копы зафиксировали несколько случаев деяний мошенницы.

15 января в полицию обратилась 78-летняя местная жительница. Пенсионерка рассказала, что к ней подошла женщина и предложила погадать на руке. "Ведьма" взяла за руку старушку и начала изучать ладонь. Во время всех этих "гаданий" она успела украсть у жертвы золотое кольцо.

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Еще один случай произошел спустя несколько дней. Ко второй жертве мошенница постучалась в дверь. Она сходу предложила женщине услуги гадалки и порекомендовала ей снять порчу. Пенсионерка поверила "ведьме" и впустила ее в дом. Из квартиры гадалка унесла все сбережения.

Копы уже поймали мошенницу. Она оказалась 43-летней местной жительницей. Ранее она уже была судимая. Теперь же женщине сообщили о подозрении, судить ее будут по двум статьями: "грабеж" и "кража".

Ранее мы писали о том, как в Тернополе "ясновидящая" получила от наивных клиентов миллион гривен.

Также мы сообщали, что в Украине активизировались "магические" мошенники. Аферисты стараются установить с жертвами эмоциональный контакт.

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