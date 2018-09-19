В Тернополе "ясновидящая", завладела миллионом гривен наивных клиентов

Сегодня, 21:44

На данный момент известно о девяти жертвах мошенницы


npu.gov.ua

npu.gov.ua

npu.gov.ua

В Тернополе правоохранители разыскивают гражданку Молдовы, которая представлялась ясновидящей и завладела суммой около миллиона гривен. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

Женщина называла себя псевдонимом Анна Мария и предлагала людям помощь в разрешении семейных вопросов, избавлении от бедности и одиночества, а также предлагала привлечь успех и удачу, исцелить тяжелые болезни и избавить от алкоголизма – как при личном приеме, так и по фотографии.

Прием мошенница вела в арендованной квартире на ул. Полевого 4Б.

"Гадалка всем рассказывала, что денег за свои услуги не берет, но все несчастья в семье денег и драгоценностей. Чтобы зло обошло человека, нужно принести ценные вещи, чтобы она их отмолила, а затем чистыми вернула владельцу. Люди так и делали. Кто приносил по тысяче долларов, кто десять тысяч американских купюр. Несли золото и ценные вещи. Рассчитывались с "помощницей" продуктами питания," – рассказал начальник сектора раскрытия имущественных преступлений Виктор Демчан.

Однако, вернувшись за своими вещами, клиенты уже не обнаружили мошенницу в квартире, а ее мобильный телефон не отвечал.

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По предварительным данным, жертвами стали девять жителей города и области. Общая сумма ущерба составила около миллиона гривен.

Как удалось установить правоохранителям, настоящее имя мошенницы – Малик Габриела, уроженка Молдовы 1977 года рождения. На данный момент она объявлена в государственный розыск.

Правоохранители обращаются ко всем, кто владеет информацией о возможном местонахождении мошенницы, сообщать её на линию 102.

Напомним, мошенник из Одессы продавал через сеть несуществующие товары.

Напомним, ранее в Киеве задержали брачного афериста, который находится в международном розыске. За помощью обратилась женщина, которая стала жертвой мошенника. 
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Источник:

"Сегодня"

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