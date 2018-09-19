В Тернополе "ясновидящая", завладела миллионом гривен наивных клиентов
На данный момент известно о девяти жертвах мошенницы
npu.gov.ua
npu.gov.ua
npu.gov.ua
В Тернополе правоохранители разыскивают гражданку Молдовы, которая представлялась ясновидящей и завладела суммой около миллиона гривен. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.
Женщина называла себя псевдонимом Анна Мария и предлагала людям помощь в разрешении семейных вопросов, избавлении от бедности и одиночества, а также предлагала привлечь успех и удачу, исцелить тяжелые болезни и избавить от алкоголизма – как при личном приеме, так и по фотографии.
Прием мошенница вела в арендованной квартире на ул. Полевого 4Б.
"Гадалка всем рассказывала, что денег за свои услуги не берет, но все несчастья в семье денег и драгоценностей. Чтобы зло обошло человека, нужно принести ценные вещи, чтобы она их отмолила, а затем чистыми вернула владельцу. Люди так и делали. Кто приносил по тысяче долларов, кто десять тысяч американских купюр. Несли золото и ценные вещи. Рассчитывались с "помощницей" продуктами питания," – рассказал начальник сектора раскрытия имущественных преступлений Виктор Демчан.
Однако, вернувшись за своими вещами, клиенты уже не обнаружили мошенницу в квартире, а ее мобильный телефон не отвечал.
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По предварительным данным, жертвами стали девять жителей города и области. Общая сумма ущерба составила около миллиона гривен.
Как удалось установить правоохранителям, настоящее имя мошенницы – Малик Габриела, уроженка Молдовы 1977 года рождения. На данный момент она объявлена в государственный розыск.
Правоохранители обращаются ко всем, кто владеет информацией о возможном местонахождении мошенницы, сообщать её на линию 102.
Напомним, мошенник из Одессы продавал через сеть несуществующие товары.
Напомним, ранее в Киеве задержали брачного афериста, который находится в международном розыске. За помощью обратилась женщина, которая стала жертвой мошенника.
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