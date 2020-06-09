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В Днепропетровской области прогремел взрыв в квартире депутата – СМИ

9 июня, 09:37

Тина Наринецкая Тина Наринецкая

Мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии

В Новомосковске Днепропетровской области в квартире многоэтажки произошел мощный взрыв. Серьезно пострадал владелец жилья депутат местного городского совета седьмого созыва Андрей Владимирович Александрович, сообщает "Днепр оперативный".

Как рассказали в пресс-службе ГСЧС, взрыв на улице Гетманской прогремел сегодня, 9 июня, в 5:41. На место сразу же примчались спасатели. Выяснилось, что пламя охватило в квартиру на третьем этаже девятиэтажки.

Фото: ГСЧС

"Во время пожара пострадал владелец квартиры, 1984 года рождения, которого с предварительным диагнозом ожоги тела I-II степени в тяжелом состоянии, до прибытия спасателей, госпитализированы в Новомосковской центральной районной больницы", – сообщили спасатели.

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Несмотря на усилия спасателей, огонь уничтожил домашнее имущество в квартире. Также была разрушена внутренняя стена с соседней квартирой и повреждена обшивка балкона.

Фото: ГСЧС

Кроме того, во время пожара из квартиры на четвертом этаже спасли семилетнего мальчика, ориентировочно 7 лет. Ребенка пожарные вывели по лестничной клетке на свежий воздух.

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