В Днепропетровской области пьяная мать потеряла 6-летнего сына

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В городе Павлоград Днепропетровской области мать потеряла своего 6-летнего сына. О пропаже женщина сообщила в полицию 12 февраля в 3:20 утра.

"На месте происшествия правоохранителям женщина рассказала, что с сыном приехала из г. Первомайска в гости к подруге. И не заметила, когда и куда исчез мальчик. Женщина находилась в состоянии опьянения и каждый раз рассказывала другие подробности, как потерялся сын", – сообщили в Главном управлении полиции в Днепропетровской области.

На поиски ребенка привлекли полицейских личного состава Павлоградского отдела полиции.

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"Правоохранители выясняли круг знакомых, установили места, где женщина была в тот день. Удалось выяснить, что к моменту пропажи мальчика она была у своей подруги. Прибыв по месту жительства последней, полицейские выяснили, что все это время мальчик находился у нее, он спал", – рассказали правоохранители.

В отношении 23-летней женщины составлен административный протокол по ч. 1 ст. 184 (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Как сообщал сайт "Сегодня", в Одессе горе-мать заперла маленьких детей в квартире и ушла, в результате чего 10-летний мальчик чуть не выпрыгнул из окна. Инцидент произошел на улице Семинарской. Одна из жительниц дома рассказала полицейским, что ее соседка днем ранее закрыла детей одних в квартире и куда-то ушла.

"10-летний и 3-летний мальчики, оставшись без присмотра взрослых, плакали и просили о помощи. По словам соседей, чтобы хоть как-то выбраться из закрытой квартиры, старший мальчик открыл окно и пытался прыгнуть с четвертого этажа", – рассказали в полиции.

Также ранее в Одессе спецназ штурмовал квартиру, в которой родители забаррикадировались с детьми. Мать девочек и ее сожитель были изрядно пьяны.

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