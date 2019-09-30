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В Днепропетровской области пьяный полицейский устроил ДТП

30 сентября, 12:07

В аварии пострадали три человека

В Павлограде Днепропетровской области пьяный полицейский устроил ДТП, травмы получили три человека.

Как выяснилось, сотрудник уголовного розыска на Volkswagen лоб в лоб столкнулся с "Ладой". Водителя "Лады" и двух пассажиров госпитализировали. Сам полицейский не пострадал. На время расследования руководителя отдела уголовного розыска Павлоградского отдела полиции и его заместителя отстранили от работы.

"О происшествии сообщено Государственное бюро расследований. Решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами)", – рассказали в пресс-службе ГУНП в Днепропетровской области.

Напомним, в минувший четверг пьяный полицейский снес остановку общественного транспорта в Броварах Киевской области. Тогда погибла женщина, еще два человека травмированы. Следователи Государственного бюро расследований выясняют обстоятельства смертельного ДТП.

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