В Днепропетровской области школьницы избили сверстницу и сняли это на видео

В Никополе Днепропетровской области школьницы избили девочку.

Как сообщили на странице ОО "Прихист" в Facebook, подростки сняли на видео издевательства над сверстницей и выложили его в Instagram.

На видео видно, как одна из школьниц нападает на девочку и начинает ее жестоко избивать. Потом к ней присоединяются ее подруги, которые наносят несколько ударов ногами по спине и по животу девочки.

Осторожно, на видео присутствуют сцены насилия (18+)

Видео: Telegram-канал/ЧерНика

В общественной организации просят компетентные органы разобраться в ситуации и призывают правоохранителей принять меры по данному факту насилия среди несовершеннолетних.

Ранее мы сообщали, что в Запорожье школьницы избили сверстницу и сняли издевательства на видео. Инцидент произошел в Бородинском микрорайоне города.

Также напомним, полиция расследует издевательства над девочкой-подростком в Черноморске. В Сети появилось видео, снятое одним из участников буллинга, на котором видно, как девушка повалила на землю другую и начала ее избивать под одобрительные крики.

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