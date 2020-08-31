В Днепропетровской области школьницы избили сверстницу и сняли это на видео

В Никополе Днепропетровской области школьницы избили девочку.
Как сообщили на странице ОО "Прихист" в Facebook, подростки сняли на видео издевательства над сверстницей и выложили его в Instagram.
На видео видно, как одна из школьниц нападает на девочку и начинает ее жестоко избивать. Потом к ней присоединяются ее подруги, которые наносят несколько ударов ногами по спине и по животу девочки.
Осторожно, на видео присутствуют сцены насилия (18+)
В общественной организации просят компетентные органы разобраться в ситуации и призывают правоохранителей принять меры по данному факту насилия среди несовершеннолетних.
Ранее мы сообщали, что в Запорожье школьницы избили сверстницу и сняли издевательства на видео. Инцидент произошел в Бородинском микрорайоне города.
Также напомним, полиция расследует издевательства над девочкой-подростком в Черноморске. В Сети появилось видео, снятое одним из участников буллинга, на котором видно, как девушка повалила на землю другую и начала ее избивать под одобрительные крики.
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