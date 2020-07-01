В Запорожье школьницы избили сверстницу и сняли издевательства на видео

Буллинг – нередкое явление среди подростков. Вскоре после того, как в Сети появилось видео с избиением девочки под Одессой, был опубликован новый ролик. В этот раз школьники поиздевались над своей сверстницей в Запорожье.

Инцидент произошел на днях в Бородинском микрорайоне города. На видео видно, как две девочки избивают третью и оскорбляют ее.

Видео: telegram/its_zp

Примечательно, что родители избитой девочки в полицию пока не обращались. Также известно, что копы все же узнали об избиении ребенка и выясняют все обстоятельства.

Также мы рассказывали, что в Харьковской области семеро подростков устроили травлю 19-летней девушки из села Феськи Золочевского района. Издевательства участники буллинга снимали на видео, а позже выкладывали в социальных сетях.

Напомним, ранее Верховная Рада приняла закон о противодействии буллингу (травле). В документе указано, что за любое насилие в учебных учреждениях предусмотрена ответственность – штраф в размере 850-1700 грн или общественные работы от 20 до 40 часов.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться