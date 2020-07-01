Українська
$ 26,67
29,87
  1. СЕГОДНЯ
  2. Новости в регионах
  3. Новости Запорожья

В Запорожье школьницы избили сверстницу и сняли издевательства на видео

1 июля, 13:10

Валентина Мартынюк Валентина Мартынюк

Инцидент произошел в Бородинском микрорайоне города

Буллинг – нередкое явление среди подростков. Вскоре после того, как в Сети появилось видео с избиением девочки под Одессой, был опубликован новый ролик. В этот раз школьники поиздевались над своей сверстницей в Запорожье.

Инцидент произошел на днях в Бородинском микрорайоне города. На видео видно, как две девочки избивают третью и оскорбляют ее.

Видео: telegram/its_zp

Примечательно, что родители избитой девочки в полицию пока не обращались. Также известно, что копы все же узнали об избиении ребенка и выясняют все обстоятельства.

Также мы рассказывали, что в Харьковской области семеро подростков устроили травлю 19-летней девушки из села Феськи Золочевского района. Издевательства участники буллинга снимали на видео, а позже выкладывали в социальных сетях.

Напомним, ранее Верховная Рада приняла закон о противодействии буллингу (травле). В документе указано, что за любое насилие в учебных учреждениях предусмотрена ответственность – штраф в размере 850-1700 грн или общественные работы от 20 до 40 часов.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Запорожье избиение девочка Запорожская область издевательство буллинг

Источник: УНИАН

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Будут плохие последствия: Степанов обратился к властям в регионах
Будут плохие последствия: Степанов обратился к властям в регионахПолитика
Карантин в Украине: какие запреты действуют в разных областях
Карантин в Украине: какие запреты действуют в разных областяхУкраина
В Запорожье школьницы избили сверстницу и сняли издевательства на видео
В Запорожье школьницы избили сверстницу и сняли издевательства на видеоЗапорожье
На популярном курорте Украины отдыхающий пришел на пляж с гранатой: видео
На популярном курорте Украины отдыхающий пришел на пляж с гранатой: видеоЗапорожье
В Запорожье пошел на поправку мальчик, на которого с ножом напал отец
В Запорожье пошел на поправку мальчик, на которого с ножом напал отецЗапорожье
Обвиняемый в убийстве
Обвиняемый в убийстве "Сармата" о разрешении суда на отдых у моря: Это нормальное явлениеЗапорожье

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять