В Днепропетровской области соревновались "скорые": появилось видео

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В селе Орловщина Днепропетровской области прошел чемпионат бригад экстренной медицинской помощи. "Скорые" демонстрировали умения, необходимые во время различных нестандартных ситуаций.

Медикам приходилось вынимать из петли самоубийц, спасать жертв сатанинских обрядов, оказывать помощь тяжелораненым в ДТП. А во время одного из заданий спасали парня, который якобы принес себя в жертву дьяволу и повесился.

Чемпионат юбилейный – проходит десятый раз. Среди участников – 18 команд из Украины и Беларуси.

"Каждый раз, когда приезжаешь на вызов, оно все неожиданно, вы не знаете, на что вы едете, и на что попадете, и что в конечном итоге ждать", – рассказал фельдшер бригады экстренной помощи из Полтавы Марк Лозовой.

"Это очень важно, чтобы не было хаоса в таких ситуациях, для этого и требуются практические навыки, чтоб команда научилась работать согласованно", – добавил фельдшер бригады экстренной помощи из Запорожья Александр Суховерхов.

Напомним, не так давно в Хмельницком выбирали самого ловкого пограничника – там прошел чемпионат по универсальному бою.

А в Полтаве работники водоканалов из семи городов Украины выбирали лучших в своей профессии.

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