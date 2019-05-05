Битва водоканалов: в Полтаве прошли необычные соревнования

Соревнования проводят, чтобы поощрить украинцев выбирать рабочие профессии

Они наперегонки меняли трубы, маневрировали ковшом экскаватора, десятиметровым краном пытались подхватить ведро. В Полтаве работники водоканалов из семи городов Украины выбирали лучших в своей профессии.

Сварщики, крановщики, электрики, сантехники. Работники водоканалов из семи городов Украины соревновались в ловкости. Соревнования проводят, чтобы поощрить украинцев выбирать рабочие профессии. Сейчас в водоканалах не хватает кадров – почти двадцати процентов.

"Нехватка профессий сантехника, электрика. Потому что целыми бригадами выезжают заграницу: Польшу, Чехию и Португалию", – говорит Дмитрий Латыш, председатель областной организации профсоюза жилищно-коммунального хозяйства Полтавской области.

Представители водоканалов уверяют, дома тоже можно неплохо зарабатывать.

"Выше зарплата среди итээровцев – это приблизительно до пятнадцати тысяч гривен и среди работников рабочего класса- это тоже где-то десять – двенадцать тысяч гривен", – говорит Анатолий Сагач, директор коммунального предприятия "Горводоканал" Сумского городского совета.

Победители соревнований в Полтаве, кроме титула "Лучший в своей профессии", получат еще и премии. Три тысячи гривен – за первое место, две – за второе, и тысячу – за третье.

Ранее мы рассказывали о том, как украинка, презрев стереотипы о "неженских" профессиях, осваивает карьерный БелАЗ. После отмены запрета для женщин на ряд профессий Лариса решила попробовать себя в управлении одним из крупнейших в мире авто – и показала на видео, как справляется с огромным карьерным самосвалом.

Напомним, заработки за границей получили альтернативу в Украине – специалисты рабочих профессий объединяются в "Службы мастеров" в своих городах.

Украинцы едут в Европу за новой жизнью, но не всегда реальность соответствует действительности. Журналисты "Сегодня" недавно разобрались, как живут заробитчане в ЕС и чем отличается Польша от Литвы.

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