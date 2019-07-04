В Хмельницком соревнуются самые ловкие пограничники

В чемпионате участвуют лучшие пограничники из всех региональных управлений

В Хмельницком выбирают самого ловкого пограничника. Там сегодня проходит чемпионат по универсальному бою. За звание сильнейшего в Украине – соревнуются 70 военных. Они – лучшие пограничники из всех региональных управлений Государственной пограничной службы.

Пограничники умеют быстро ориентироваться в местности, преодолевать любые препятствия и метко стрелять. Они точно бросают гранаты, умело владеют различным оружием, а также – безупречно дерутся.

Например, Андрей Матвеев из Подольска за полторы минуты отправил соперника в нокаут. Мужчина рассказывает, что за пять лет службы на границе рукопашный бой не раз помог схватить нелегалов и контрабандистов.

Ежедневно пограничники рискуют жизнью и изнурительные тренировки для них – необходимость.

"Они закаляют у военнослужащих в первую очередь силу, выдержку, выносливость, уверенность в своих силах", – рассказал "Сегодня" доцент кафедры физической подготовки и личной безопасности национальной академии пограничной службы им. Б. Хмельницкого Андрей Чудик.

Имя сильнейших пограничников Украины назовут уже в эту субботу.

Ранее мы сообщали, что в Харьковской области прошли соревнования бригад скорой медицинской помощи. Студенты вузов и уже опытные врачи прибыли из разных регионов Украины.

А в Полтаве работники водоканалов из семи городов Украины выбирали лучших в своей профессии.

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