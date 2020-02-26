В Днепропетровской области спасли женщину, упавшую в погреб

В Каменском Днепропетровской области 64-летняя женщина упала в погреб, сообщает "Ранок з Україною". Пенсионерка осталась живой. Однако ни выбраться, ни позвать на помощь сил у нее не хватило. Чудом ее нашли и вызвали скорую и спасателей. Сейчас женщина находится в больнице. Ее жизни и здоровью ничего не угрожает.
Ранее "Сегодня" рассказывали, как в Днепре спасатели сняли кота с дерева. Об этом говорится в сообщении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области.
Как написали в ведомстве, на улице Беляева жители многоэтажки вызвали спасателей, чтобы они сняли кота. Животное сидело на дереве на протяжении двух суток.
Спасатели прибыли на вызов на пожарной машине, залезли по лестнице на дерево на уровень второго этажа и сняли кота. В спасательной операции участвовали четверо пожарных.
Также мы рассказывали о том, как в Днепре разбили коллектор, чтобы спасти собаку.В службу спасения позвонил прохожий, который заметил животное в ловушке. Собаку из коллектора вытаскивали пятеро спасателей. Сейчас пес вполне здоров и невредим.
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