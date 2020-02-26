В Днепропетровской области спасли женщину, упавшую в погреб

Ни выбраться, ни позвать на помощь сил у нее не хватало

В Каменском Днепропетровской области 64-летняя женщина упала в погреб, сообщает "Ранок з Україною". Пенсионерка осталась живой. Однако ни выбраться, ни позвать на помощь сил у нее не хватило. Чудом ее нашли и вызвали скорую и спасателей. Сейчас женщина находится в больнице. Ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

Ранее "Сегодня" рассказывали, как в Днепре спасатели сняли кота с дерева. Об этом говорится в сообщении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области.

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Как написали в ведомстве, на улице Беляева жители многоэтажки вызвали спасателей, чтобы они сняли кота. Животное сидело на дереве на протяжении двух суток.

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Спасатели прибыли на вызов на пожарной машине, залезли по лестнице на дерево на уровень второго этажа и сняли кота. В спасательной операции участвовали четверо пожарных.

Также мы рассказывали о том, как в Днепре разбили коллектор, чтобы спасти собаку.В службу спасения позвонил прохожий, который заметил животное в ловушке. Собаку из коллектора вытаскивали пятеро спасателей. Сейчас пес вполне здоров и невредим.

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