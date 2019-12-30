В Днепре пожарные спасли кошку: сидела на дереве два дня (фото)

На второй день жители многоэтажки вызвали спасателей

/ Фото: Pixabay

В Днепре спасатели сняли кота с дерева. Об этом говорится в сообщении Государственной службы по чрезвычайных ситуациях в Днепропетровской области

Как написали в ведомстве, на улице Беляева жители многоэтажки вызвали спасателей, чтобы они сняли кота. Животное сидело на дереве на протяжении двух суток.

Спасатели прибыли на вызов на пожарной машине, залезли по лестнице на дерево на уровень второго этажа и сняли кота. В спасательной операции участвовали четыре пожарных.

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Напомним, ранее Киевская Служба спасения животных опубликовала видео спасения щенка на улице Митрополита Андрея Шептицкого, который застрял лапой в узкой щели между плитами.

Также, в Харькове освободили из плена шесть собак. Младшая сестра позвала ветеринаров, чтобы спасли животных, которых "приютила" старшая. Новости "Сегодня" поговорили с соседями и отправились к спасенным животным. Рыжик – единственный, кто ест с рук. Остальные пять спасенных собак подходят к тарелкам, только когда людей рядом нет.

Кроме этого, в Кривом Роге Днепропетровской области неравнодушные горожане спасли пятерых щенят, которых по неосторожности закопали коммунальщики.

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